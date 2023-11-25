В Госдуме решили не устраивать "некрополи", увешивая школы табличками в честь погибших бойцов СВО

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В Госдуме нашли разумным призыв главы Пензы не перегружать фасады школ мемориальными досками в честь погибших участников СВО.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Первый зампред комитета ГД по образованию Михаил Берулав согласился с тем, что не нужно превращать школу в некрополь, так как это может негативно отразиться на психике школьников.

"Надо, чтобы школы, директор совместно с советом школы, взвешенно решали, учитывали, что говорят жители Пензы и других областей", — цитирует слова представителя Госдумы издание "Подъём".

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов в беседе с "Подъёмом" объяснил, что вопрос открытия мемориальных досок следует рассматривать после СВО.

"Сейчас давайте, пока СВО ещё идёт, мы будем концентрироваться не на этом пока", — выразил свою точку зрения Милонов.