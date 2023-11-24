Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в "Сбере"

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент России Владимир Путин пошутил, что глава "Сбера" Герман Греф копает себе яму, развивая в компании решения на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: википедия

Об этом российский лидер заявил в пятницу, 24 ноября, при посещении выставки в рамках московской конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Представитель "Сбера" Виктория Дочкина рассказала Путину о том, что еще недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на основе ИИ считалась невозможной, а сейчас специалисты компании уже ведут такую деятельность.

"А ваша работа не приведет к увольнению Германа Оскаровича?" — с улыбкой поинтересовался президент РФ, показывая на сопровождавшего его Германа Грефа.

Глава "Сбера" дипломатично промолчал, а Виктория заметила, что "это наша задача".

"Копаешь сам себе", — пошутил Владимир Путин, вновь обращаясь к Герману Грефу.

Напомним, что "Сбер" одна из ведущих российских компаний, которая пытается активно использовать возможности ИИ в своей деятельности, что вызывает как положительные, но чаще отрицательные оценки со стороны клиентов банка.

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