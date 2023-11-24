Живущую в Канаде россиянку приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки об армии

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Басманный суд Москвы вынес приговор живущей в Канаде гражданке РФ за посты в социальных сетях.

Фото: Telegram

Проживающую в Канаде россиянку приговорили к 8 годам лишения свободы по статье о "фейках об армии".

Суд запретил жительнице Оттавы Марии Карташевой публиковать интернет-посты четыре года. Уголовное дело на женщину возбудили за публикацию про гибель жителей Бучи.

Карташева проживает в Канаде уже пять лет. Она отличается активной гражданской позицией и часто выходит на акции протеста.