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Губернатор ХМАО заявила, что можно обойтись без чиновников: "Есть президент и хватит"

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Общество

Губернатор ХМАО Наталья Комарова уверена, что президенту не нужны чиновники, так как их могут заменить нейросети.

Губернатор ХМАО заявила, что можно обойтись без чиновников: "Есть президент и хватит"
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Комарова уверена, что чиновников можно заменить искусственным интеллектом. Она считает, что упразднить можно и должности глав регионов. Такую идею губернатор Югры высказала на выставке "Россия" на ВДНХ.

Глава ХМАО заявила, что нейросети будут обслуживать людей без влияния человеческого фактора.

Президентский пост Владимира Путина она считает нужным оставить.

"Есть президет и хаватит", — выразила своё мнение Комарова.

Ранее Наталья Комарова объяснила, что СМИ неверно истолковали её слова про спецоперацию на Украине.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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