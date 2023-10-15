Губернатор ХМАО Наталья Комарова высказалась о СВО: "Она нам не нужна"

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с жителями негативно высказалась о СВО. На главу ЮГРы написали заявление в полицию за дискредитацию ВС РФ.

Фото: ВК-аккаунт Натальи Комаровой

Комарова ответила на жалобы жены мобилизованного, которая рассказала о плохом снабжении участников спецоперации на Украине.

Глава региона РФ пояснила, что с этим вопросом лучше обращаться к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешённые вопросы, безусловно, будут присутствовать", — сказала губернатор.

После этого высказывания общественный деятель из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление в органы МВД. Он увидел в высказывании Комаровой признаки дискредитации ВС РФ.

Ранее в ХМАО потребовали запретить проведение концерта певицы Дианы Арбениной из-за её позиции по СВО

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