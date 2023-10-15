Губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с жителями негативно высказалась о СВО. На главу ЮГРы написали заявление в полицию за дискредитацию ВС РФ.
Комарова ответила на жалобы жены мобилизованного, которая рассказала о плохом снабжении участников спецоперации на Украине.
Глава региона РФ пояснила, что с этим вопросом лучше обращаться к министру обороны РФ Сергею Шойгу.
"В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешённые вопросы, безусловно, будут присутствовать", — сказала губернатор.
После этого высказывания общественный деятель из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление в органы МВД. Он увидел в высказывании Комаровой признаки дискредитации ВС РФ.
Ранее в ХМАО потребовали запретить проведение концерта певицы Дианы Арбениной из-за её позиции по СВО
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.