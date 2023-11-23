BRICS+ Fashion Summit в Москве соберёт 60 стран на тему моды и технологий

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

BRICS+ Fashion Summit в Москве, который пройдет с 28 ноября по 2 декабря, соберет делегации из 60 стран для обсуждения ключевых аспектов модной индустрии. В рамках мероприятия выступят более 200 спикеров, представляющих различные сферы индустрии, проведут открытые обсуждения и панельные сессии в МКЗ "Зарядье" и в городском пространстве "Хлебозавод".

Фото: Telegram-канал арт-пространства Хлебозавод

Бизнес-программа включает более 60 сессий и обсуждений на такие темы, как "Made in BRICS+", "Будущее технологий в индустрии моды" и "Гормон роста для быстрорастущих брендов".

Иностранные спикеры включают представителей из Китая, ОАЭ, Индии, ЮАР, Ирана, Индонезии, Пакистана, Бразилии и других стран, в то время как российские эксперты включают в себя дизайнеров, предпринимателей, представителей Яндекса и других.

Форум новой модной индустрии, запланированный на 1-2 декабря в пространстве "Хлебозавод", предоставит площадку для обсуждения проблем индустрии, лучших кейсов российского модного бизнеса и тенденций на 2023 год. В рамках события также обсудят актуальные вопросы экологии и циркулярной экономики, влияние стиля звезд на модную индустрию.

BRICS+ Fashion Summit обещает быть уникальной площадкой для профессионалов модной индустрии, студентов, дизайнеров и всех, кто интересуется модой. Мероприятие включает в себя не только деловую программу, но и фэшн-интенсив, В2В-шоурум, модные показы и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Организатором выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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