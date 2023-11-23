Поставки парфюма в Россию из зарубежных стран выросли на 47,5% в этом году

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В этом году в Россию стали чаще поставлять парфюм из-за рубежа. Речь идёт об иностранных духах и туалетной воде. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий и Национального научного центра.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Издание пишет, что импорт парфюмерии в страну показал рост на 47,5% с января по октябрь. Речь идёт о 45,5 миллионах флаконов. Отмечается, что зарубежная продукция составила 41% рынка, а внутреннее производство показало рост на 28,2%, до 62,9 миллионов флаконов.

Также "Коммерсантъ" пишет, что российские ретейлеры активно развили прямой импорт и представили новые бренды из Греции и Испании. Также они наращивали импорт перед наступлением праздников.