В Волгограде жена мобилизованного обратилась к Путину и Шойгу с просьбой отпустить мужа из зоны СВО на операцию

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

38-летний Вячеслав Гребенников из Волгограда был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации. Во время выполнения своих обязанностей он получил ранение и сейчас нуждается в операции на руке. Его супруга Ольга Гребенникова обратилась к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой вернуть мужчину домой.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Когда муж в мае проходил лечение и обследование, ему сообщили, что рука просто так не срастется. Нужна операция, но мест сейчас в госпитале на эту операцию нет", — рассказала супруга военнослужащего.

Она рассказала, что из-за травмы ей приходилось завязывать мужу шнурки. В настоящее время они ожидают военно-медицинскую помощь, но пока не получили необходимую операцию.

"Врач подтвердил, что ему нужна операция на руке, мужу выдали справку о необходимости обследования. Но он всё ещё в зоне спецоперации, и отпускать его оттуда никто не собирается", — рассказала женщина порталу v1.ru.

Супруга мужчины и её адвокат готовят письменное обращение к Сергею Шойгу, президенту РФ и генпрокурору.