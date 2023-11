Your browser does not support the audio element.

38-летний Вячеслав Гребенников из Волгограда был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации. Во время выполнения своих обязанностей он получил ранение и сейчас нуждается в операции на руке. Его супруга Ольга Гребенникова обратилась к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой вернуть мужчину домой.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.