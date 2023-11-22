В Самарской области жёны мобилизованных потребовали вернуть бойцов домой

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

В ходе встречи с депутатом Государственной думы Александром Хинштейном женщины из Самарской области выразили своё недовольство тем, что их мужья уже более года находятся на передовой в зоне СВО и всё это время не были дома. Они отметили, что их военнослужащие нуждаются в отдыхе и замене, поскольку такая длительная служба отрицательно сказывается на их семейной жизни.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Одной из основных жалоб женщин было то, что их мужей долго держат на передовой, не предоставляя им возможности отдохнуть. По её словам, условия жизни и службы военнослужащих нарушают гигиенические нормы, их питание некачественное, а ночью они сталкиваются с тем, что мыши проникают даже в спальные помещения.

"Мобилизовали 300 тысяч, осталось в разы меньше. Из-за той же Макеевки. Почему наши мужчины — там, на передовой, а другие тут в клубах, пьют, радуются жизни? Говорил же Шойгу, что для полной ротации нужно около 500 тысяч человек. Мы эту цифру запомнили и повторяем как мантру", — передаёт слова женщин издание 63. ru.

Они отметили, что уже обратились в различные органы и написали коллективные заявления, однако получают только формальные ответы. Они также отметили, что подобная ситуация наблюдается не только в Самарской области, но и в других регионах.