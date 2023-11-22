В ходе встречи с депутатом Государственной думы Александром Хинштейном женщины из Самарской области выразили своё недовольство тем, что их мужья уже более года находятся на передовой в зоне СВО и всё это время не были дома. Они отметили, что их военнослужащие нуждаются в отдыхе и замене, поскольку такая длительная служба отрицательно сказывается на их семейной жизни.
Одной из основных жалоб женщин было то, что их мужей долго держат на передовой, не предоставляя им возможности отдохнуть. По её словам, условия жизни и службы военнослужащих нарушают гигиенические нормы, их питание некачественное, а ночью они сталкиваются с тем, что мыши проникают даже в спальные помещения.
"Мобилизовали 300 тысяч, осталось в разы меньше. Из-за той же Макеевки. Почему наши мужчины — там, на передовой, а другие тут в клубах, пьют, радуются жизни? Говорил же Шойгу, что для полной ротации нужно около 500 тысяч человек. Мы эту цифру запомнили и повторяем как мантру", — передаёт слова женщин издание 63. ru.
Они отметили, что уже обратились в различные органы и написали коллективные заявления, однако получают только формальные ответы. Они также отметили, что подобная ситуация наблюдается не только в Самарской области, но и в других регионах.
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