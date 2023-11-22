Потепление ожидается в Московском регионе

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на ближайшие дни.

Фото: Правда.Ру

Потепление в Московском регионе ожидается уже 24 ноября. Об этом пишет ТАСС.

"Погода начнет меняться в четверг, а в пятницу температура начнет повышаться. Днём будет уже минус 2-4 градуса в столице и минус 1-6 градусов по области, то есть потеплеет примерно на 4 градуса", — цитирует агентство Вильфанда.

Как отметил синоптик, тепло придёт в субботу. 25 ноября воздух прогреется до 0, а уже в воскресенье вернётся к отметке минус 6 градусов.

В понедельник после несильного мороза в регионе снова ожидается потепление. На этот раз до плюс 2 градусов.