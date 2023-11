Your browser does not support the audio element.

Дополнительные полосы для перевозки большегрузных транспортных средств, осуществляющих доставку цитрусовых, могут быть добавлены на границе между Абхазией и Россией при необходимости, чтобы избежать очередей в период пикового сбора мандаринов. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии Отар Хеция в ходе встречи в общественной палате Абхазии.

Фото: "New 400 series highway under construction" by divya_ is licensed under CC BY-SA 2.0.