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На границе Абхазии с Россией могут добавить полосы для фур с мандаринами

2:57
Общество

Дополнительные полосы для перевозки большегрузных транспортных средств, осуществляющих доставку цитрусовых, могут быть добавлены на границе между Абхазией и Россией при необходимости, чтобы избежать очередей в период пикового сбора мандаринов. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии Отар Хеция в ходе встречи в общественной палате Абхазии.

На границе Абхазии с Россией могут добавить полосы для фур с мандаринами
Фото: "New 400 series highway under construction" by divya_ is licensed under CC BY-SA 2.0.

В настоящее время в Абхазии идет сезон экспорта осенних фруктов, включая мандарины, лимоны, фейхоа и хурму. Экспорт фейхоа и хурмы осуществляется с октября по декабрь, а цитрусовый сезон продолжается с конца сентября до марта, достигая своего пика в декабре, когда экспортеры стремятся доставить основную часть продукции в Россию к Новому году.

Отмечено, что в преддверии цитрусового сезона руководство ГТК Абхазии ежегодно проводит встречи с участниками внешнеэкономической деятельности, занимающимися экспортом цитрусовых, чтобы выявить возможные проблемы и затем представить их на совещании с российскими коллегами из ФТС. Отмечено, что в текущем году такое совещание принесло плоды, и по рекомендации ГТК Абхазии к МАПП "Адлер" было прикомандировано дополнительное число инспекторов — до 30 человек, а также были открыты дополнительные окна. В случае необходимости для перевозки цитрусовых большегрузных транспортных средств будут выделены дополнительные линии, подчеркнул Хеция.

По словам председателя ГТК, с конца сентября текущего года было экспортировано в Россию 4,6 тыс. тонн мандаринов, что на 1,5 тыс. тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Он отметил, что основной урожай только начинают собирать, и ожидается, что общий объем экспорта мандаринов достигнет 30 тыс. тонн, в соответствии с прогнозом Минсельхоза.  95% экспорта направляется в Россию, а остальные 5% реализуются на внутреннем рынке.

Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа сообщил, что 80% мандаринов собирается на дачных участках местных жителей, в то время как всего лишь 20% собирается на трех государственных предприятиях в аренде, расположенных в Гулрыпшском, Ткуарчалском и Галском районах. Подчеркнуто, что экспортируются только качественные мандарины, в то время как те, которые не соответствуют стандартам, в основном утилизируются из-за отсутствия в республике предприятия по их переработке. Министр выразил надежду на решение этой проблемы с открытием предприятия в селе Адзюбжа Очамчырского района, которое планируется не только для переработки мандаринов, но и для других видов фруктов, а также производства кормов для животных и рыб.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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