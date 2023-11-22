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В Калининградской области будут штрафовать за "склонение к абортам"

0:41
Общество

В Калининградской области на законодательном уровне ввели штрафы за "склонение к абортам".

В Калининградской области будут штрафовать за "склонение к абортам"
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Svetlanakorneva27 is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

В самом западном регионе страны опредилили, что за склонение в аборту человеку грозит штраф от пяти (для физических лиц) до 50 тысяч рублей для юридических.

Инициатором нововведения, по информации "Интерфакс", стала уполномоченной по правам ребёнка области Ирина Ткаченко.

Она отметила, что женщина сможет рассчитывать на защиту в сложных жизненных ситуациях.

Ранее штрафы за "склонение к абортам" ввели в Тверской области. Подобную меру собираются ввести в Тамбовской области.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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