В Калининградской области на законодательном уровне ввели штрафы за "склонение к абортам".
В самом западном регионе страны опредилили, что за склонение в аборту человеку грозит штраф от пяти (для физических лиц) до 50 тысяч рублей для юридических.
Инициатором нововведения, по информации "Интерфакс", стала уполномоченной по правам ребёнка области Ирина Ткаченко.
Она отметила, что женщина сможет рассчитывать на защиту в сложных жизненных ситуациях.
Ранее штрафы за "склонение к абортам" ввели в Тверской области. Подобную меру собираются ввести в Тамбовской области.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.