В Тверской области принят закон о штрафах за склонение к абортам

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тверской области принят закон, ужесточающий ответственность за побуждение к аборту. Информацию об этом опубликовали на веб-сайте Заксобрания региона.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

Инициатором закона выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Под побуждением к аборту понимается совершение уговоров, предложений, попыток подкупа или обмана, которые привели к принудительному процессу аборта у женщины. За подобные действия предусмотрено наложение административных штрафов в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан, и от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, а также от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Законопреступление считается совершенным независимо от того, был ли совершен аборт или нет. В случае, если у женщины имеются медицинские и социальные основания для прерывания беременности, эти действия не рассматриваются как побуждение к аборту, как подчеркнули власти региона.

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