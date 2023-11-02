В Тверской области принят закон, ужесточающий ответственность за побуждение к аборту. Информацию об этом опубликовали на веб-сайте Заксобрания региона.
Инициатором закона выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Под побуждением к аборту понимается совершение уговоров, предложений, попыток подкупа или обмана, которые привели к принудительному процессу аборта у женщины. За подобные действия предусмотрено наложение административных штрафов в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан, и от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, а также от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.
Законопреступление считается совершенным независимо от того, был ли совершен аборт или нет. В случае, если у женщины имеются медицинские и социальные основания для прерывания беременности, эти действия не рассматриваются как побуждение к аборту, как подчеркнули власти региона.
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