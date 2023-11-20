Рамзан Кадыров позвал Владимира Путина посетить Чечню, объяснив необходимость визита президента России тем, что "старейшины ругаются".
Кадыров выступил с речью на совещании, посвящённом оснащению регионой новой техники для обновления парка общественного транспорта. Завершил своё выступление чеченский лидер приглашением Владимира Путина в Чеченскую Республику.
"Вы давно не были у нас, старейшины ругаются", — объяснил Рамзан Кадыров.
Ранее сообщалось, что Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не владеют чеченским языком.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.