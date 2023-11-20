Кадыров пригласил Путина в Чечню, потому что "старейшины ругаются"

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Рамзан Кадыров позвал Владимира Путина посетить Чечню, объяснив необходимость визита президента России тем, что "старейшины ругаются".

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Кадыров выступил с речью на совещании, посвящённом оснащению регионой новой техники для обновления парка общественного транспорта. Завершил своё выступление чеченский лидер приглашением Владимира Путина в Чеченскую Республику.

"Вы давно не были у нас, старейшины ругаются", — объяснил Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не владеют чеченским языком.