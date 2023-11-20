Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Охлобыстин назвал себя человеком традиции: лучше нужник во дворе с пачкой газет для подтирки
Рабочие выкопали два скелета в Москве
Леонков: В 2024 году армия Украины прекратит своё существование
Эндокринолог развеяла мифы о пользе смузи, авокадо и готовых мюсли
Врач Балашова: большинство людей набирают вес из-за переедания, а не гормонов
Молодая мать до смерти забила годовалого малыша в Мурманской области
Садальский высказался об усложнении жизни Пугачëвой: "За то, что не люблю рабов"
Мэр Бузулука прокомментировал обрушение потолка в городской школе
Астролог рассказала, с мужчинами каких знаков сложно выстраивать отношения

Кадыров пригласил Путина в Чечню, потому что "старейшины ругаются"

0:38
Общество

Рамзан Кадыров позвал Владимира Путина посетить Чечню, объяснив необходимость визита президента России тем, что "старейшины ругаются".

Кадыров пригласил Путина в Чечню, потому что "старейшины ругаются"
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Кадыров выступил с речью на совещании, посвящённом оснащению регионой новой техники для обновления парка общественного транспорта. Завершил своё выступление чеченский лидер приглашением Владимира Путина в Чеченскую Республику.

"Вы давно не были у нас, старейшины ругаются", — объяснил Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не владеют чеченским языком.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Иностранные наёмники дезертируют с Украины

Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.

Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются
Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном всё ещё остаётся в РФ
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
На 46 лет младше: Алексей Учитель вывел в свет молодую жену
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
Звездные гонорары на новогодние корпоративы в Москве удивили: Пугачёва требует рекордные 46 млн рублей
Звездные гонорары на новогодние корпоративы в Москве удивили: Пугачёва требует рекордные 46 млн рублей
Последние материалы
Рабочие выкопали два скелета в Москве
Леонков: В 2024 году армия Украины прекратит своё существование
Эндокринолог развеяла мифы о пользе смузи, авокадо и готовых мюсли
Кадыров пригласил Путина в Чечню, потому что "старейшины ругаются"
Врач Балашова: большинство людей набирают вес из-за переедания, а не гормонов
Молодая мать до смерти забила годовалого малыша в Мурманской области
Садальский высказался об усложнении жизни Пугачëвой: "За то, что не люблю рабов"
Мэр Бузулука прокомментировал обрушение потолка в городской школе
Астролог рассказала, с мужчинами каких знаков сложно выстраивать отношения
Физик объяснил особенности и причины необычных магнитных бурь на этой неделе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников