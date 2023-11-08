Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не говорят на чеченском языке

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Рамзан Кадыров пообещал снимать с должности чиновников за то, что их дети не владеют родным языком.

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Глава Чечни на торжественной части конкурса, посвящённого чеченскому языку, отметил, что у поколения, которое не знает язык своего народа, нет будущего.

Он признал, что в его окружении есть люди, дети которых не говорят на чеченском языке.

"Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители", — выразил своё мнение чеченский лидер.

Ранее в Чечне рассказали, как называется должность, на которую был назначен 15-летний сын Кадырова.

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