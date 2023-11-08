Рамзан Кадыров пообещал снимать с должности чиновников за то, что их дети не владеют родным языком.
Глава Чечни на торжественной части конкурса, посвящённого чеченскому языку, отметил, что у поколения, которое не знает язык своего народа, нет будущего.
Он признал, что в его окружении есть люди, дети которых не говорят на чеченском языке.
"Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители", — выразил своё мнение чеченский лидер.
Ранее в Чечне рассказали, как называется должность, на которую был назначен 15-летний сын Кадырова.
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