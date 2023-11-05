В Чечне уточнили название должности, на которую был назначен сын Кадырова

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Сын главы Чечни, 15-летний Адам Кадыров был назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Республики. Об этом сообщил министр здравоохранения Чечни Адам Алханов в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Адама Делимханова

До этого официальные лица Чечни принесли свои поздравления Адаму Кадырову в связи с назначением на "важный" пост, не уточняя при этом, о какой именно должности идёт речь. Было известно лишь, что она связана со службой безопасности главы Чечни.

Министр здравоохранение назвал ответственной должность, которую теперь будет занимать сын Рамзана Кадырова.

"От души поздравляю… Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики", — написал Алханов.

Глава ведомства отметил, что хотя сын Кадырова ещё молод, у него уже есть "богатый практический опыт", а также "дух настоящего и отважного воина", который всё сделает для защиты своей родины, семьи и народа.

Ранее в октябре Адам Кадыров уже получил звание героя Чечни.