Реальная история лётчика ВСУ, перешедшего на сторону России: "Мальчик, мы домой летим!"

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Историю спасения лётчика ВСУ, который решил перейти на сторону России, уже слышали.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44657

Но из этой истории напрашиваются несколько выводов.

"Мальчик, мы домой летим!". Пожалуй, именно в этой последней фразе, которую лётчик написал за секунды до окончательного решения перейти на сторону России, и кроется главная трагедия сегодняшнего противостояния в зоне СВО. Враг — не Киев, и Запад сумел заставить русских людей убивать друг друга. И боевые действия для общей Победы мы должны будем довести до конца", — отмечает "Царьград".

По словам портала, украинский лётчик, перешедший на сторону России — это спасённый пилот, а Кузьминов, принявшего аналогичное решение, предатель, поскольку у последнего не было идеи — только деньги. Плюс он же убил экипаж, хотя были другие варианты решения.

Всё дело в том, что нет никакого государства Украина, и там воюют не за страну, а за какую-то пакость, типа, "евроглобальной лгбт-демократии". Но и в этом случае — Россия — это и их Родина тоже, подчеркнул эксперт Алексей Чадаев.

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