В Кезском районе Удмуртии правоохранители задержали 29-летнего местного жителя: мужчину подозревают в жестокой расправе над собственными детьми.
По предварительной информации, задержанный ударил ножом в сердце свои 7-летнего сына и 3-летнюю дочь, когда они мирно спали. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Удмуртии.
Отмечается, что мужчина пошел на убийство детей "испытывая личную неприязнь к супруге в связи с бракоразводным процессом". Заведено уголовное дело, подозреваемого сопроводили в СИЗО.
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование обстоятельств преступления под личной контроль.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.