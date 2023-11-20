Зарезал, когда сын и дочка спали: жителя Удмуртии задержали за убийство собственных детей

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В Кезском районе Удмуртии правоохранители задержали 29-летнего местного жителя: мужчину подозревают в жестокой расправе над собственными детьми.

Фото: Фото: ГСУ СК России

По предварительной информации, задержанный ударил ножом в сердце свои 7-летнего сына и 3-летнюю дочь, когда они мирно спали. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Удмуртии.

Отмечается, что мужчина пошел на убийство детей "испытывая личную неприязнь к супруге в связи с бракоразводным процессом". Заведено уголовное дело, подозреваемого сопроводили в СИЗО.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование обстоятельств преступления под личной контроль.

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