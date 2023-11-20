В Московский зоопарк на реабилитацию передали амурского тигра

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Сообщается, что опасного хищника обнаружили в январе 2023 года в окрестностях поселка городского типа Вяземского Хабаровского края. Он нападал на собак и представлял опасность для местных жителей. Сначала его поместили в центр реабилитации диких животных в Хабаровском крае, где он пробыл до июня, после чего перевезли в аналогичное учреждение в селе Алексеевка Приморского края. Ветеринары обнаружили у него застарелый перелом локтевой кости запястья и отсутствие одной из когтевых фаланг. Тяжёлые повреждения тигр мог получить из-за попадания в браконьерскую петлю.

Фото: Public Domain Pictures

"В Московском зоопарке созданы прекрасные условия для реабилитации животных, которые в природе оказались в сложной жизненной ситуации. А у специалистов зоопарка — зоологов и ветеринарных врачей — есть большой опыт работы с травмированными животными, в том числе и с тиграми", — сказал Фурсин.

Работники зоопарка выполнят все необходимые манипуляции, а в случае необходимости сделают операцию. С тигром также будут проводиться регулярные тренинги, которые позволят установить доверительные отношения между животным и людьми, которые за ним ухаживают.