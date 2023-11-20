Украинская певица Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) объявлена в розыск.
Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.
"Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ", — говорится в сообщении.
При этом, по какой статье ведется розыск украинской певицы и актрисы, в базе не указано.
Джамала стала известна широкой публике в 2016 году после победы на песенном конкурсе "Евровидение", где она исполнила композицию "1944" о судьбе крымских татар.
Многие посчитали песню Джамалы крайне политизированной, что повлияло на выбор многих зрителей и жюри, которые присудили ей первое место, чтобы "насолить России".
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.