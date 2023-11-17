Посольство РФ: визовые центры во Франции прекратят работу с 24 ноября

Визовые центры России во Франции перестанут работать с 24 ноября. Соответствующее сообщение приводится в Telegram-канале посольства РФ во Франции.
Отмечается, что услуги визовых центров для путешественников из России приостановлены в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге.
"По вопросам оформления виз в Россию просьба обращаться в консульский отдел Посольства Российской Федерации во Франции, Генеральное консульство Российской Федерации в Страсбурге, Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе и в Канцелярию Российской Федерации в Вильфранш-сюр-Мер" — говорится в Telegram-канале
Отмечается, что прием посетителей на оформление виз в Посольстве Российской Федерации во Франции осуществляется строго по записи через систему электронной очереди на сайте Посольства.
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