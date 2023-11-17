Загранпаспорт подорожает на тысячу рублей

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Государственной Думы РФ обсудили и утвердили целый перечень новых законов и внесли предложения в Налоговый кодекс, в том числе и об индексации госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения.

Фото: Госдума РФ

Государственная пошлина за выдачу документа нового образца (с чипом) возрастет на 20%, следует из документов заседания ГД. Такое предложение внесли депутаты в Налоговый кодекс.

С 1 июля 2024 года (если законопроект утвердят в окончательном чтении) получение биометрического загранпаспорта будет стоить шесть тысяч, вместо теперешних пяти.

Документ, разрешающий выезд за пределы России детей до 14 лет будет стоить три тысячи рулей.