Минздрав Армении подтвердил случай смерти в результате взрыва в университете

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Минздрав Армении сообщил о случае смерти после взрыва в одном из зданий Ереванского госуниверситета.

Фото: Wikipedia

В сообщении ведомства приводится информация о том, что есть информация о летальном исходе. Еще трое пострадали и доставлены в больницу, им предоставляется необходимая медпомощь.

Пресс-секретарь университета Кнар Мисакян сообщил, что в одной из комнат в цокольном помещении вспыхнул пожар, он потушен силами спасателей.



