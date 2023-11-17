Минздрав Армении подтвердил случай смерти в результате взрыва в университете

Минздрав Армении сообщил о случае смерти после взрыва в одном из зданий Ереванского госуниверситета.
В сообщении ведомства приводится информация о том, что есть информация о летальном исходе. Еще трое пострадали и доставлены в больницу, им предоставляется необходимая медпомощь.
Пресс-секретарь университета Кнар Мисакян сообщил, что в одной из комнат в цокольном помещении вспыхнул пожар, он потушен силами спасателей.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.