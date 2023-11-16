ВОЗ: одиночество представляет угрозу для здоровья людей во всем мире

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Одиночество становится глобальной угрозой для здоровья человечества, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения.

Фото: crestviewrecovery.com

Одиночество становится глобальной угрозой для здоровья человечества, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения.

Как подсчитали эксперты ВОЗ, одиночество сравнимо с выкуриванием 15 сигарет в день, сообщает The Guardian.

Такие выводы содержаться в докладе сопредседателя комиссии по социальным связям Всемирной организации здравоохранения Чидо Мпемба.

"Одиночество выходит за рамки границ и становится глобальной проблемой общественного здравоохранения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития", — говорится в докладе.

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