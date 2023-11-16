Одиночество становится глобальной угрозой для здоровья человечества, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения.
Одиночество становится глобальной угрозой для здоровья человечества, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения.
Как подсчитали эксперты ВОЗ, одиночество сравнимо с выкуриванием 15 сигарет в день, сообщает The Guardian.
Такие выводы содержаться в докладе сопредседателя комиссии по социальным связям Всемирной организации здравоохранения Чидо Мпемба.
"Одиночество выходит за рамки границ и становится глобальной проблемой общественного здравоохранения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития", — говорится в докладе.
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