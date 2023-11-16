Уволенный после встречи Урганта со студентами префессор МГИМО работал в КГБ и имеет звание генерал-майора СВР

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрий Кобаладзе, уволенный из МГИМО после встречи Ивана Урганта со студентами, является генерал-майором Службы внешней разведки РФ.

Фото: Википедия

Информация о звании Кобаладзе находится в открытых интернет-источниках, в том числе и "Википедии".

Сообщается, что он учился в Краснознамённом институте КГБ СССР, а с 1972 года работал в первом главном управлении КГБ СССР.

В Сети инициативу Кобаладзе пригласить Ивана Урганта на встречу со студентами уже в шутку назвали "ошибкой резидента".

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Кобаладзе уволили за то, что он не одобряет проведение спецоперации на Украине.

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