Юрий Кобаладзе, уволенный из МГИМО после встречи Ивана Урганта со студентами, является генерал-майором Службы внешней разведки РФ.
Информация о звании Кобаладзе находится в открытых интернет-источниках, в том числе и "Википедии".
Сообщается, что он учился в Краснознамённом институте КГБ СССР, а с 1972 года работал в первом главном управлении КГБ СССР.
В Сети инициативу Кобаладзе пригласить Ивана Урганта на встречу со студентами уже в шутку назвали "ошибкой резидента".
Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Кобаладзе уволили за то, что он не одобряет проведение спецоперации на Украине.
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Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.