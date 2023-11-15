Политолог Сергей Марков рассказал, что стало причиной увольнения профессора МГИМО, который устроил встречу студентов с Иваном Ургантом.
Марков прокомментировал уход Юрия Кобаладзе с поста заместителя декана факультета международной журналистики МГИМО. СМИ сообщают, что профессор лишился должности, так как позвал Ивана Урганта выступить перед студентами.
Политолог считает, что Кобаладзе трудно стало работать в государственном учреждении, так как он является противником проведения спецоперации на Украине.
"А ситуация с Ургантом только подтолкнула принять давно назревшее обоюдное, взаимоуважительное решение", — выразил свою точку зрения политический эксперт.
Ранее Иван Ургант прокомментировал новость об увольнении Кобаладзе из МГИМО.
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