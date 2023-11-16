Сотрудница красноярской ФСИН переписала песню Инстасамки, рассказав о жизни работниц службы исполнения наказаний.
Песенное произведение сотрудницы красноярской ФСИН называется "ГУФСИНу — да!".
В клипе работница Федеральной службы исполнения наказаний в "леопардовой шубе" и розовой шапке-ушанке рассказывает, что в поисках стабильности нужно отправляться в ГУ ФСИН.
"Мои берцы ГУ ФСИН купил, мою форму ГУ ФСИН купил, но вещмешок мне муж купил, муж купил", — спела сотрудница.
В пресс-службе ФСИН по Красноярскому краю рассказали в интервью изданию "Подъём", что песня — частная инициативы сотрудницы, которая участвует в творческом этапе конкурса "Мисс УИС".
"Это просто конкурсный ролик", — объяснили представители ФСИН.
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