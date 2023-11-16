Сотрудница ФСИН Красноярска сняла ролик на песню Инстасамки: "Вещмешок мне муж купил, муж купил"

Сотрудница красноярской ФСИН переписала песню Инстасамки, рассказав о жизни работниц службы исполнения наказаний.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Песенное произведение сотрудницы красноярской ФСИН называется "ГУФСИНу — да!".

В клипе работница Федеральной службы исполнения наказаний в "леопардовой шубе" и розовой шапке-ушанке рассказывает, что в поисках стабильности нужно отправляться в ГУ ФСИН.

"Мои берцы ГУ ФСИН купил, мою форму ГУ ФСИН купил, но вещмешок мне муж купил, муж купил", — спела сотрудница.

В пресс-службе ФСИН по Красноярскому краю рассказали в интервью изданию "Подъём", что песня — частная инициативы сотрудницы, которая участвует в творческом этапе конкурса "Мисс УИС".

"Это просто конкурсный ролик", — объяснили представители ФСИН.

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