Суд перенес рассмотрение по делу в отношении Никиты Журавеля из-за неявки потерпевших

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Сегодня утром Висаитовский районный суд города Грозный перенес рассмотрение данного дела на 28 ноября. Решение принято в связи с неявкой потерпевшей стороны, в качестве которой выступают 13 имамов мечетей Грозного.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Журавель обвиняется по двум статьям УК:

оскорбление чувств верующих, совершённое в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов;

хулиганство по мотивам религиозной ненависти, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Первое заседание по делу прошло 13 октября. На нём подсудимый частично признал вину. Также некоторые СМИ рассказали о том, что Никита Журавель начал изучать священную книгу мусульман.

Видео, на котором в руках молодого человека горит книга с переводом Корана на русский язык, появилось в социальных сетях 19 мая 2023 года. Акция происходила на фоне Волгоградской соборной мечети. После задержания поджигатель объяснил, что указание совершить столь резонансный поступок он получил от спецслужб Украины.

В соответствии с решением Председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело направили в следственное управление СК России по Чеченской Республике. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что Журавель должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением.

А августе этого года уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова получила жалобу Никиты Журавеля, в которой он сообщил о нанесённых ему сыном главы Чечни Адамом Кадыровым побоях. В возбуждении уголовного дела по факту избиения было отказано по причине возраста Адама.