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Суд перенес рассмотрение по делу в отношении Никиты Журавеля из-за неявки потерпевших

1:55
Общество

Сегодня утром Висаитовский районный суд города Грозный перенес рассмотрение данного дела на 28 ноября. Решение принято в связи с неявкой потерпевшей стороны, в качестве которой выступают 13 имамов мечетей Грозного.

Суд перенес рассмотрение по делу в отношении Никиты Журавеля из-за неявки потерпевших
Фото: Нейросеть Шедеврум

Журавель обвиняется по двум статьям УК:

  • оскорбление чувств верующих, совершённое в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов;
  • хулиганство по мотивам религиозной ненависти, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Первое заседание по делу прошло 13 октября. На нём подсудимый частично признал вину. Также некоторые СМИ рассказали о том, что Никита Журавель начал изучать священную книгу мусульман.

Видео, на котором в руках молодого человека горит книга с переводом Корана на русский язык, появилось в социальных сетях 19 мая 2023 года. Акция происходила на фоне Волгоградской соборной мечети. После задержания поджигатель объяснил, что указание совершить столь резонансный поступок он получил от спецслужб Украины.

В соответствии с решением Председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело направили в следственное управление СК России по Чеченской Республике. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что Журавель должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением.

А августе этого года уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова получила жалобу Никиты Журавеля, в которой он сообщил о нанесённых ему сыном главы Чечни Адамом Кадыровым побоях. В возбуждении уголовного дела по факту избиения было отказано по причине возраста Адама.

 

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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