Космодром Восточный открылся для туристов

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Российским гражданам теперь доступны пакетные туры на космодром Восточный. По словам губернатора края, на космодроме можно увидеть много интересно помимо непосредственных пусков ракет.

"В межпусковой период можно посмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты, спутники, как выглядят стартовые столы, как выглядит подземная инфраструктура", сказал Орлов.

Кроме того, глава региона отметил, что подробности о том, как посетить космическую гавань, можно узнать у региональных туроператоров, а также в амурском Туристско-информационном центре.

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