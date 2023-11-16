Российским гражданам теперь доступны пакетные туры на космодром Восточный. По словам губернатора края, на космодроме можно увидеть много интересно помимо непосредственных пусков ракет.
"В межпусковой период можно посмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты, спутники, как выглядят стартовые столы, как выглядит подземная инфраструктура", сказал Орлов.
Кроме того, глава региона отметил, что подробности о том, как посетить космическую гавань, можно узнать у региональных туроператоров, а также в амурском Туристско-информационном центре.
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