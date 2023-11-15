Дмитрий Песков объяснил, почему организатор убийства Анны Политковской получил помилование.
Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос журналистов об освобождении участника резонансного дела об убийстве журналистки Анны Политковской.
"Существует определенная практика, которая реализуется. Насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет", — цитирует слова представителя президента РФ Telegram-канал "Осторожно, новости".
Песков уточнил, что в существующей практике помилования есть исключения, но они не касаются темы резонансности.
Ранее он рассказал, что осуждённые по тяжким статьям могут получить помилование, если искупят свою вину кровью.
Ранее сообщалось, что организатор убийства Политковской досрочно освободился из тюрьмы и уехал на спецоперацию на Украину в командной должности.
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