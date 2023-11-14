Пенсионеры в России получат сразу две выплаты в декабре 2023 года

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

В декабре текущего года пенсионеры в России получат дополнительные средства сверх своих обычных пенсий. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов сообщил, что эта выплата будет предоставлена работавшим гражданам, которые недавно уволились и смогут подтвердить своё уход официально.

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Пенсии таких россиян ранее не индексировались, но теперь эта ситуация изменится, если социальный фонд уведомлён о факте увольнения.

Отмечается, что дополнительные средства будут начислены к основной пенсии на третий месяц после увольнения.

Допустим, пенсионер прекратил трудовую деятельность в сентябре. В октябре информация об этом увольнении будет передана в Социальный фонд, и в ноябре эксперты примут решение о выплате всех индексаций пенсии.

Ещё одной категории пенсионеров, которые получат увеличение своих пенсий, будут граждане, достигшие 80 лет в ноябре текущего года. Им будет предоставлен дополнительный платёж в размере 100% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая в настоящее время составляет 7567,33 рубля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.