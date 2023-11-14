В декабре текущего года пенсионеры в России получат дополнительные средства сверх своих обычных пенсий. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов сообщил, что эта выплата будет предоставлена работавшим гражданам, которые недавно уволились и смогут подтвердить своё уход официально.
Пенсии таких россиян ранее не индексировались, но теперь эта ситуация изменится, если социальный фонд уведомлён о факте увольнения.
Отмечается, что дополнительные средства будут начислены к основной пенсии на третий месяц после увольнения.
Допустим, пенсионер прекратил трудовую деятельность в сентябре. В октябре информация об этом увольнении будет передана в Социальный фонд, и в ноябре эксперты примут решение о выплате всех индексаций пенсии.
Ещё одной категории пенсионеров, которые получат увеличение своих пенсий, будут граждане, достигшие 80 лет в ноябре текущего года. Им будет предоставлен дополнительный платёж в размере 100% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая в настоящее время составляет 7567,33 рубля.
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