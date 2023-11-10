Сексолог Костоев назвал главную причину мужских неудач в постели

Сексолог платформы корпоративного благополучия "Понимаю", Керим Костоев поделился с изданием "Лента.ру" причинами, по которым мужчины сталкиваются с неудачами в постели.
Он пояснил, что мужские страхи, ведущие к провалам в сексуальных отношениях, возникают по разным причинам, начиная от финансовых трудностей и заканчивая лишним весом. Костоев подчеркнул, что люди часто слишком много размышляют о своих страхах, постоянно пытаясь понять их корни. В результате выдуманные фобии могут становиться реальными препятствиями в интимных отношениях.
Мужчины беспокоятся о своей способности быть хорошими любовниками, размере полового члена, удовлетворении женщины. Также они могут переживать из-за возможной нежелательной беременности, страха потери потенции или продолжительности полового акта.
"Зрелый человек не обременяется тем, что о нем могут подумать в случае неудач… Он осознает реальные причины и знает, как решить возникающие вопросы. Если проблемы решаемы, нет смысла переживать. Если они неразрешимы, переживания бессмысленны", — добавил Костоев.
Эксперт также отметил, что партнерша может помочь избавиться от излишних беспокойств. Костоев подчеркнул, что общение, взаимопонимание, уважение и совместный поиск решений способны преодолеть комплексы.
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