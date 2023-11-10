В России раскрыта масштабная финансовая афера с использованием бренда IKEA. Преступную схему создала и реализовала предпринимательница из Воронежа.
Жительница Воронежа Екатерина Ренева сыграла на популярности бренда, уже ушедшего из России. Ренева учредила компанию Love IKEA VRN, под маркой которой принимала заказы у жителей Воронежа и области. Оплата требовалась стопроцентно вперед.
Согласно обещаниям мошенницы, заказы должны были поступать в Россию через Турцию, Казахстан и страны Евросоюза. Поэтому покупатели не удивлялись ожиданию длиной в несколько месяцев. Как объясняла клиентам Ренева, посылки задерживались на таможне и в пути.
Некоторым клиентам посчастливилось все же получить свои заказы, хоть и частично. Афера раскрылось, когда не дождавшиеся своих заказов клиенты подали коллективное заявление в суд. В целом от действий мошенницы пострадало свыше 300 человек. По делу проводится проверка.
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