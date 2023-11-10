Сенатор Шейкин обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать 51 VPN-сервис в РФ

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин заявил, что обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, предоставляющих доступ к ресурсам, запрещённым в стране.

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Шейкин считает, что эти сервисы нарушают требования законодательства, предоставляя доступ к запрещённым ресурсам. В обращении к главе Роскомнадзора Андрею Липову он просит провести проверку и, в случае выявления нарушений, рассмотреть вопрос об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам в соответствии с федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 29.07.2017 № 276-ФЗ.

Сенатор напомнил также в беседе с РИА Новости, что российские магазины приложений проводят проверки соблюдения требований законодательства VPN-сервисами и исключили ряд из них, предоставлявших доступ к запрещённому контенту, такому как социальные сети Facebook* и Instagram*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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