Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин заявил, что обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, предоставляющих доступ к ресурсам, запрещённым в стране.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0