Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, стоит ли ожидать от Роскомнадзора блокировки VPN-сервисов.
Мурзатин предположил, что деятельность, направленная на блокировку VPN-сервисов, помогающих россиянам получить доступ к запрещённым ресурсам, будет носить исключительно бумажный характер.
"Всё закончится некой бумажкой", — сказал аналитик.
Ранее Маргарита Симоньян объяснила, что взрыв термоядерной бомбы в Сибири отбросит Россию к проводным технологиям, что позволит детям отказаться от гаджетов.
"Технических возможностей для блокировки VPN-сервисов в России просто нет. Это означает, что доступ ко всем социальным сетям вы спокойно сохраните", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Специалист объяснил, что отрезать гражданам РФ доступ к заблокированным ресурсам может только полное отключение от глобальной сети интернет.
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