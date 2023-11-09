Сквер имени Жириновского появится в Чебоксарах

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

9 ноября стало известно, что комиссия при Управлении архитектуры администрации Чебоксар приняла положительное решение по данной заявке. Так что теперь один из городских скверов будет носить имя известного политика и основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Фото: Пресс-служба Госдумы

28 сентября в Чебоксарах прошло заседание комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований и переименовании улиц и площадей. Одним из предложений стало присвоение одному из городских скверов имени Владимира Жириновского. Основанием тому стало обращение члена партии.

Напомним, что 6 апреля 2022 года стало известно о смерти 75-летнего лидера фракции ЛДПР. Причиной кончины стала коронавирусная инфекция.