9 ноября стало известно, что комиссия при Управлении архитектуры администрации Чебоксар приняла положительное решение по данной заявке. Так что теперь один из городских скверов будет носить имя известного политика и основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
28 сентября в Чебоксарах прошло заседание комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований и переименовании улиц и площадей. Одним из предложений стало присвоение одному из городских скверов имени Владимира Жириновского. Основанием тому стало обращение члена партии.
Напомним, что 6 апреля 2022 года стало известно о смерти 75-летнего лидера фракции ЛДПР. Причиной кончины стала коронавирусная инфекция.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.