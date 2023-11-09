"Новые люди" предложили дать полиции полномочия вскрывать авто для спасения животных

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

"Законопроект разработан депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.К. Араповым в целях наделения сотрудников полиции правом на осуществление вскрытия транспортного средства, в том числе проникновение в него для спасения животных", - написано в пояснительной записке к законопроекту.

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Автор инициативы уточнил, что сейчас у полиции нет полномочий попасть в машину, и спасти животное, если есть угроза для его жизни.

"На Охотном Ряду рядом с Госдумой четыре дня пытались спасти кота из запертой машины. Автомобиль стоял на платной стоянке. Прибывшие на место спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения ее хозяина. Очевидцы пытались разыскать его родственников. В итоге машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасём жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб", — заявил Арапов.

Отмечается, что в социальных сетях часто размещается видео со страдающими на жаре в машинах животными. Чаще всего пострадавшими в таких случаях становятся собаки и кошки, их либо оставляют запертыми в машине хозяева, либо они сами находят способ проникнуть внутрь автомобиля.