Нарколог Шуров: алкоголизм формируется быстрее при употреблении БАД от похмелья

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Нарколог Василий Шуров подчеркнул опасность употребления биологически активных добавок для снятия похмелья, отметив, что они могут негативно сказаться на здоровье.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт напомнил, что похмелье представляет собой процесс интоксикации организма, вызванный неспособностью печени эффективно обработать большие количества этанола.

"Алкоголь действует как токсин, оказывая наибольшее воздействие на центральную нервную систему и печень. Похмелье — это результат интоксикации. Пока печень не сможет справиться с избыточным алкоголем, человек будет испытывать дискомфорт", — подчеркнул нарколог.

В то время как биологически активные добавки, известные как "волшебные витамины", не могут заменить функцию печени, утверждает специалист. Наилучшим способом избежать похмелья остается отказ от употребления алкоголя или умеренное его употребление.

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