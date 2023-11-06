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Блогеру Xolidayboy вручили повестку в аэропорту Минеральных Вод

0:58
Общество

После жалобы главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной блогеру Xolidayboy вручили повестку прямо в аэропорту.

Блогеру Xolidayboy вручили повестку в аэропорту Минеральных Вод
Фото: ВК-аккаунт Xolidayboy

Екатерина Мизулина написала жалобу на Ивана Минеева (настоящее имя блогера Xolidayboy). Она увидела в словах тиктокера поддержку Украины.

Представитель блогер Xolidayboy Ульяна Почеко заявила, что юристы готовят жалобу на Мизулину в СК и СПЧ.

Почеко заверила, что Иван Минеев никогда не позволял себе антироссийских заявлений. Она отметила, что запись, на которых тиктокер говорит, что родился на Украине, сделана ещё до начала СВО.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы наказать Екатерину и ей подобных за распространение ложной информации", — заявила продюсер Xolidayboy.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 11-класснику вручили повестку в школе.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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