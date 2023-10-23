В Пермском крае 11-класснику вручили повестку в школе после мероприятия в честь Дня призывника

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Старшеклассник из Пермского края получил повестку в школе. Такой сюрприз был приурочен к празднованию Дня призывника.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В средней школе села Усть-Кишерть отпраздновали День призывника. В школе собрались школьники, представители муниципалитета, военком и православный священнослужитель. Среди учащихся провели конкурсы, а после этого одному из 11-классников военком торжественно вручил повестку на срочную службу.

О событии написали в аккаунтах муниципального района. Старшекласснику пожелали послужить с честью и вернуться домой здоровым.

Ранее сообщалось, что финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова забрали в военкомат из мечети.

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