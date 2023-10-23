Старшеклассник из Пермского края получил повестку в школе. Такой сюрприз был приурочен к празднованию Дня призывника.
В средней школе села Усть-Кишерть отпраздновали День призывника. В школе собрались школьники, представители муниципалитета, военком и православный священнослужитель. Среди учащихся провели конкурсы, а после этого одному из 11-классников военком торжественно вручил повестку на срочную службу.
О событии написали в аккаунтах муниципального района. Старшекласснику пожелали послужить с честью и вернуться домой здоровым.
Ранее сообщалось, что финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова забрали в военкомат из мечети.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".