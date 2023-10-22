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Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы

1:22
Общество

Финалиста шоу "Перепой звезду" на Первом канале Мамута Усеинова внезапно вызвали в военкомат во время его пятничной молитвы. По словам певца, его намереваются отправить на военную службу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Полицейские прибыли к мечети в Котельниках, где проводилась молитва, и начали проверять паспорта верующих, выпуская их по одному. Усеинов рассказал, что часть мужчин была посажена в автобусы и доставлена в военкомат в Люберцах. Там им назначили врачебную комиссию, и почти всех признали годными к военной службе.

После прохождения комиссии верующих отвезли в Балашиху, где некоторых пытались отправить на военную службу, в то время как другим было предложено подписать контракт.

Сам Усеинов получил российский паспорт в 2014 году в Крыму. Он утверждает, что не служил из-за проблем со здоровьем. В мае ему пришла повестка, но в сентябре у него была операция, и он уведомил военкомат об этом. Впоследствии повестки ему не приходили.

По словам Усеинова, он и ещё несколько людей отказались ехать к военкомату, и их теперь не выпускают. Сотрудники учреждения сообщили им, что следователи из Следственного комитета должны приехать сегодня.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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