Оскорбил и толкнул: женщина пожаловалась на неадекватного водителя маршрутки в Тюмени

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Тюмени поделилась в социальных сетях неприятным случаем, произошедшим в маршрутном такси № 76. Водитель оскорбил ее в присутствии других пассажиров и даже попытался ударить ее по голове. Инцидент произошел утром 3 ноября.

Фото: "Водитель." by Michael Chernetsov is licensed under CC BY 2.0.

"Пока ждала, когда люди расплатятся, стояла на ступеньках. Водитель начал в грубой форме говорить, чтобы я проходила в салон. Я сказала, что идти некуда. Тогда он перешел на откровенные оскорбления: тупорылые пассажиры, идиотка и всё в таком духе", — рассказала женщина.

При выходе из автобуса она попыталась сфотографировать водителя, чтобы затем обратиться в полицию. Однако мужчина начал сопротивляться и даже попытался толкнуть ее головой. По словам жительницы Тюмени, он собирался применить физическую силу, но передумал в последний момент, сообщает megatyumen.ru.

"Как услышал, что я собираюсь звонить его начальнику помимо заявления за оскорбление он начал извиняться. Вот так из ничего был испорчен мой день с утра", — заключила женщина.

Пост был прокомментирован представителями администрации Тюмени.

"Мы отправили уведомление перевозчику маршрута № 76 (ООО "Мос-Авто"), чтобы он разбирался в этой ситуации и предпринимал соответствующие меры. В случае подобных инцидентов мы рекомендуем обращаться непосредственно к перевозчику. Их контактные данные доступны на сайте Тюменьгортранс", — гласит сообщение.

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