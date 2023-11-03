Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Екатерина Мизулина объяснила задержание Шабутдинова и рассказала, кто из блогеров следующий
К концу ноября ожидается падение доллара до 90 рублей
Путин сравнил СВО с борьбой Александра Невского с западными колонизаторами
Борьба с акне и регуляция гормонов: 8 причин, почему стоит есть бананы каждый день
Примадонна Алла Пугачева и Максим Галкин* разводятся — заявление известного шоумена
Автоэксперт Сажин: когда и как переобувать автомобиль на зиму
Алла Пугачева выехала из замка и направилась в Санкт-Петербург
Зеленский сменил командующего Сил спецопераций ВСУ 
В США объяснили провал контрнаступления ВСУ

Агрегаторы такси в России рассказали, как сэкономить на поездке

1:32
Общество

Чтобы сократить расходы при заказе такси, можно воспользоваться несколькими советами от компаний-агрегаторов. Они рекомендуют избегать часов пик, искать промокоды и специальные предложения, а также внимательно выбирать место вызова машины.

Агрегаторы такси в России рассказали, как сэкономить на поездке
Фото: openverse by Hipsta.space is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как сообщает сервис заказа такси "Максим", избегать пиковых часов поможет сэкономить на поездке. В будний день пик спроса приходится на утренние часы с 6:30 до 9:00, в это время цены могут быть выше. Вечером, с 17:00 до 19:00, также наблюдается увеличение спроса. В выходные дни наиболее выгодно заказывать такси утром, и в пятницу лучше подождать до окончания пика спроса в 23:00.

По мнению экспертов, также можно сэкономить на поездке, заказывая такси через приложение вместо звонка по телефону. Управляющий директор "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко рекомендует использовать кэшбек, предоставляемый банками на поездки, а также поисковые системы промокодов.

Кроме того, экономия возможа, если заказывать такси из менее загруженных районов, так как в условных промзонах спрос на такси ниже, и водители реже "дежурят" в ожидании заказа.

Суммируя, можно сказать, что самое дешевое такси доступно в тихие часы, как днем, так и ночью в будни, а также в дневное время в выходные дни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

ЯНДЕКС ТАКСИ — ТАКТИКА ДЛЯ ЗАРАБОТКА В 2023 ГОДУ! 9 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ ТАКСИСТОВ! ЗАПОМИНАЙТЕ.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
10-летняя девочка случайно ранила из винтовки своего брата
Азербайджан и Турция отказались от участия в чемпионате мира по самбо в Ереване
Уролог Зеленин перечислил способы повышения либидо у мужчин
Почему зимой механическая коробка передач гораздо лучше «автомата»
Психиатр Баева: Стресс на работе может повлиять на психическое здоровье
Марков о возвращении Пугачёвой в Россию: "В личной жизни у неё проблем никаких не будет"
Певица Сурганова надеется, что Пугачева вернулась в Россию навсегда
Минометчика ВСУ приговорили к 17 годам колонии за убийство мирного жителя
На издательство "Эксмо" составили протокол об ЛГБТ-пропаганде за комиксы о голубе Геннадие
Депутат Рады устроил смертельное ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников