Агрегаторы такси в России рассказали, как сэкономить на поездке

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Чтобы сократить расходы при заказе такси, можно воспользоваться несколькими советами от компаний-агрегаторов. Они рекомендуют избегать часов пик, искать промокоды и специальные предложения, а также внимательно выбирать место вызова машины.

Фото: openverse by Hipsta.space is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как сообщает сервис заказа такси "Максим", избегать пиковых часов поможет сэкономить на поездке. В будний день пик спроса приходится на утренние часы с 6:30 до 9:00, в это время цены могут быть выше. Вечером, с 17:00 до 19:00, также наблюдается увеличение спроса. В выходные дни наиболее выгодно заказывать такси утром, и в пятницу лучше подождать до окончания пика спроса в 23:00.

По мнению экспертов, также можно сэкономить на поездке, заказывая такси через приложение вместо звонка по телефону. Управляющий директор "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко рекомендует использовать кэшбек, предоставляемый банками на поездки, а также поисковые системы промокодов.

Кроме того, экономия возможа, если заказывать такси из менее загруженных районов, так как в условных промзонах спрос на такси ниже, и водители реже "дежурят" в ожидании заказа.

Суммируя, можно сказать, что самое дешевое такси доступно в тихие часы, как днем, так и ночью в будни, а также в дневное время в выходные дни.

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