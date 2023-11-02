Петербургский Куйбышевский районный суд провел необычное заседание в стриптиз-клубе X. O. Men's club. Это связано с делом о незаконной перепланировке помещения этого клуба, и судья Ирина Воробьева решила провести выездное судебное заседание прямо на месте происшествия.
Незаконные строительные работы в клубе вызвали внимание властей, и теперь владельцам придется ответить перед судом за нарушения.
Судебные мероприятия в таком нетипичном месте для заседания вызвали удивление среди присутствующих. Как отметили в пресс-службе судов города, судебное заседание в стриптиз-клубе оказалось неординарным и вызвало интерес среди зрителей.
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