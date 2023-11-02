Десять дней будут отдыхать россияне по случаю Нового года и православного Рождества: ходить на работу не придется с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года.
Новогодние каникулы, которые начнутся уже через два месяца, продлятся десять дней, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года.
Об этом РИА Новости сообщила юрист и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Такое количество выходных стало возможным из-за того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье.
Также эксперт обратила внимание, что выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года.
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