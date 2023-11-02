ЦБ: В России мошенники начали обманывать сотрудников организаций от лица руководства

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Мошенники в России начали практиковать создание аккаунтов для общения с сотрудниками различных организаций. 2 ноября об этом сообщило отделение ЦБ по Иркутской области.

Фото: kod.ru

Известно, что работники Банка России для решения рабочих вопросов пользуются только официальными каналами связи.

Наиболее частой схемой мошенничества является использование фейковых аккаунтов в социальных сетях для связи с работниками организаций. При этом поддельные аккаунты содержат настоящие данные руководителей.

В большинстве случаев преступники отправляют сообщения в социальных сетях, мессенджере или по электронной почте от лица руководителя, обращаясь по имени и отчеству к работнику организации. Он получает предупреждение о последующем телефонном звонке из какой-либо организации или правоохранительных органов, обращается с просьбой к сотруднику отчитаться по итогам разговора, при этом никому не сообщая о звонке.

Во время звонка, который поступает сотруднику, мошенники запрашивают конфиденциальную информацию, вынуждают пойти на противоправные действия.

Таким образом, мошенники используют доверие сотрудников организаций к руководителю и страх не выполнить требования. С поддельных аккаунтов мошенники отправляют сообщения на адрес руководителей и

работников других организаций для того, чтобы получить контактные данные лиц, которые нужны мошенникам в дальнейшем взаимодействии.

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