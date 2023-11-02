ЦБ: В России мошенники начали обманывать сотрудников организаций от лица руководства

Мошенники в России начали практиковать создание аккаунтов для общения с сотрудниками различных организаций. 2 ноября об этом сообщило отделение ЦБ по Иркутской области.
Известно, что работники Банка России для решения рабочих вопросов пользуются только официальными каналами связи.
Наиболее частой схемой мошенничества является использование фейковых аккаунтов в социальных сетях для связи с работниками организаций. При этом поддельные аккаунты содержат настоящие данные руководителей.
В большинстве случаев преступники отправляют сообщения в социальных сетях, мессенджере или по электронной почте от лица руководителя, обращаясь по имени и отчеству к работнику организации. Он получает предупреждение о последующем телефонном звонке из какой-либо организации или правоохранительных органов, обращается с просьбой к сотруднику отчитаться по итогам разговора, при этом никому не сообщая о звонке.
Во время звонка, который поступает сотруднику, мошенники запрашивают конфиденциальную информацию, вынуждают пойти на противоправные действия.
Таким образом, мошенники используют доверие сотрудников организаций к руководителю и страх не выполнить требования. С поддельных аккаунтов мошенники отправляют сообщения на адрес руководителей и
работников других организаций для того, чтобы получить контактные данные лиц, которые нужны мошенникам в дальнейшем взаимодействии.
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