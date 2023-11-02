Турчак: участников СВО будут зачислять в училища и колледжи в приоритетном порядке

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Участники спецоперации по освобождению Донбасса и их дети смогут получить льготы и преимущества при зачислении в колледжи и техникумы.

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака.

Соответствующие поправки внесла в Госдуму рабочая группа по СВО, сообщил в четверг, 2 ноября, заместитель спикера Совета Федерации Андрей Турчак.

"Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы — их будут принимать в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения", — написал Турчак в своем официальном Telegram-канале.

Это не означает, что абитуриенты из обозначенных категорий смогут поступить в учебные заведения вообще без экзаменов. Но они получат преимущество, если наберут одинаковое количество балов, отметил политик.

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