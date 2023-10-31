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Белоруссия решила продлить запрет на импорт авто Skoda и косметики Nivea

2:30
Общество

Белоруссия приняла решение продлить запрет на ввоз и продажу товаров от компаний, которые ввели санкции против граждан и юридических лиц республики, до конца 2024 года. Это решение было оглашено в соответствующем указе Совета министров, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия решила продлить запрет на импорт авто Skoda и косметики Nivea
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года № 240 "О применении специальных мер," — говорится в тексте указа.

Документ также обязывает МИД, министерство антимонопольного регулирования, Государственный таможенный комитет и другие заинтересованные стороны предпринять необходимые шаги для выполнения этого решения. Новое постановление начнет действовать с 5 ноября.

Ранее в мае этого года Совет министров уже продлевал срок действия пунктов 2 и 4 указанного постановления на полгода. Соответствующий указ президента Белоруссии от 30 марта 2021 года "О применении специальных мер" послужил основанием для принятия этого постановления правительства. Он предусматривает введение запрета на ввоз и продажу товаров из стран, применяющих санкции в отношении белорусских компаний или граждан. В Совете министров подчеркивали, что такие меры принимаются для защиты национальных интересов, учитывая недружественные действия по отношению к белорусскому народу. В перечень запрещённых товаров входят продукция компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владельцы торговых марок Nivea, Labello, Hansaplast). Важно отметить, что действие постановления не распространяется на товары, предназначенные для личного использования, а также на автотранспортные средства, зарегистрированные в государствах-членах Евразийского экономического союза или временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, также для личного пользования.

Решение Совета министров от 23 апреля 2021 года о продлении этого постановления затем повторялось в ноябре того же года, а также в мае и ноябре 2022 года.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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