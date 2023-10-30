Звезду "Кухни" проверит Генпрокуратура

После того, как общественники из движения "Отцы России" выразили свою обеспокоенность, Генпрокуратура решила провести проверку в отношении актера Дмитрия Назарова. Эту информацию распространил Telegram-канал Mash, сообщает Газета.Ru.
Активисты требуют запретить проведение всех выступлений известной звезды сериала "Кухня" на территории России и обязать его выполнять общественные работы.
Их обеспокоенность связана с тем, что Назаров, находясь за границей, высказывал критику в адрес спецоперации России на Украине и в отношении действий Вооруженных Сил Российской Федерации.
По данному поводу Назаров уже был оштрафован на сумму в 50 тысяч рублей, однако после уплаты штрафа планировал участие в нескольких мероприятиях в России. Следует отметить, что если в течение года он снова выскажет критику в адрес российской армии, ему грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
Также стало известно, что запланированный спектакль Назарова в Смоленске был отменен.
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