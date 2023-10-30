Патриарх Кирилл выразил уверенность в том, что события в Махачкале являются попыткой посеять рознь между мусульманами и иудеями России.
Глава РПЦ поддержал лидеров Ислама, которые призвали к прекращению беспорядков.
"Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, — они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке", — гласит заявление патриарха Кирилла, опубликованное на официальном сайте Московского Патриархата.
Он уверен, что данный инцидент был направлен на то, чтобы вызвать нестроения в России.
Патриарх Московский и всея Руси призвал православных, мусульман, иудеев укреплять межрелигиозный мир.
Ранее патриарх Кирилл рассказал, что уехавшие из России просят милостыню у храмов на дне социальной жизни.
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