Патриарх Кирилл выступил с заявлением в связи с событиями в Махачкале: "Нет моральных оправданий"

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Патриарх Кирилл выразил уверенность в том, что события в Махачкале являются попыткой посеять рознь между мусульманами и иудеями России.

Фото: kremlin.ru

Глава РПЦ поддержал лидеров Ислама, которые призвали к прекращению беспорядков.

"Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, — они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке", — гласит заявление патриарха Кирилла, опубликованное на официальном сайте Московского Патриархата.

Он уверен, что данный инцидент был направлен на то, чтобы вызвать нестроения в России.

Патриарх Московский и всея Руси призвал православных, мусульман, иудеев укреплять межрелигиозный мир.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, что уехавшие из России просят милостыню у храмов на дне социальной жизни.

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